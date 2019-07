CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOPierre Cardin è l'unico civile ad aver indossato la tuta di Neil Armstrong. Composta da una ventina di strati di fibre sintetiche, la divisa venne vestita dall'astronauta per una dozzina di ore, nel luglio del 1969: durante il lancio del 16, nella passeggiata lunare del 20 e nell'ammaraggio del 24. Ma per qualche minuto, un paio d'anni dopo, quel brivido fu vissuto anche dallo stilista, come racconta lui stesso al Gazzettino: «Nel 1971 mi recai in Florida, a Cape Canaveral, e grazie all'amicizia con la famiglia Kennedy venni...