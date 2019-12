IL RACCONTO

Le sue mura hanno salvato Venezia dalla lega di Cambrai, agli inizi del 1500. Poco a est di questa città, come diceva Piovene comincia l'Oriente. È stata quasi sicuramente la prima città a guardare alla cucina sostanzialmente come ad un fatto di cultura.

Basterebbe questo per fare di Treviso un polo di attrazione unico nella regione del Veneto. Invece c'è tantissimo altro da narrare, antico, moderno e contemporaneo, che un uomo di sapienza come Ulderico Bernardi ha fatto nel suo ultimo lavoro Treviso o cara Lo spirito del tempo, l'anima dei luoghi, e il sapore della piccola Atene (De Bastiani Editore, 260 pagg, 15 ). Dopo Cara Piave, Bernardi si è rimesso in cammino per per strade e i dintorni della sua città. Un passo agile, uno zaino carico di libri, memorie e citazioni sulle spalle per incontrare, con gli occhi del presente, passato, storia e radici.

Leggerle tutte le processioni di nomi che dando senso e respiro alla loro contemporaneità hanno lasciato radici profonde e visibili per capire che Treviso caposaldo del Veneto: dal Sile alla Livenza, da Gino Rossi a Giovanni Comisso, da Papa Sarto a Santa Bertilla Boscardin, da Bepi Mazzotti a Giuseppe Bepo Maffioli, dal tiramisù (che l'autore chiamerebbe della Venetia, senza lotte o conflitti coi friulani) al fenomeno del radicchio tardivo.

VIAGGIO DELLA MEMORIA

Il viaggio di Ulderico (nome che significa ricco nella clemenza) è un condensato di sapienza e descrizione, di umanità e spirito di accoglienza; e fa di questo libro una piccola enciclopedia, un baedeker di storie per capire la contemporaneità. Alcuni esempi ci possono aiutare a descrivere il valore della ricerca: bisatea indica sì un'anguilla ma anche una ragazza giovane piena di vitalità; quando arriva il caffè, i bottegai della Serenissima fanno pubblicità spiegando che è fatto con l'acqua del Sile; mentre i gamberi del Sile sparirono in una misteriosa epidemia del 1864, catastofi ambientali già allora.

LA BELLEZZA STRUGGENTE

Ma per capire la struggente bellezza delle narrazioni di Bernardi si può cominciare anche dall'avventura culinaria della provincia di Treviso, dalla consapevolezza di una cucina locale che capisce che stanno arrivando venti nuovi e che grandi le tradizioni sono a rischio. Memorabile Bepo Maffioli sulla Brenta che sul finire degli anni '70 disse ai cuochi di mezzo Veneto: Belli sti piatti. Ma nessuno riesce a fare più due pesseti rosti o friti?»

Leggere Bernardi è incontrare lo struggente Arturo Martini scultore: «Non posso tornare a Treviso, bisogna perdonarla, e perché anch'io sono uomo, bisogna non rivederla più». È stare con Guido Piovene nel suo Viaggio in Italia sostiene che ad Oderzo comincia l'Oriente. O vedere Giovanni Comisso che rimasto senza soldi si appiccica alcuni francobolli sulla fronte chiedendo al direttore delle Poste di Milano di rispedirlo a Venezia. C'è tutto di Treviso, compreso uno sguardo verso il futuro, La piccola Atene verso il cambiamento, così chiama l'autore la crisi della contemporaneità descritta in tutti i suoi vivi elementi. Treviso si narra anche senza mai dimenticare il saluto (una specie di motto) dei trevigiani alla fine di un incontro: Ben, vao vanti. Sì, gente inarrestabile.

Adriano Favaro

