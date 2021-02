IL RACCONTO

I Veneziani non ci pensarono due volte. Troppo evidente il significato altamente politico e simbolico di quelle due tombe, poste sotto un'altisonante volta celeste a sancire la definitiva consacrazione dei Signori dopo la morte. Era il 1405, anno della caduta della dinastia dei padovani Da Carrara. I nuovi dominatori distrussero i sepolcri e coprirono di vernice verde i richiami alla Signoria. Non fecero altrettanto con altri luoghi-simbolo della Padova trecentesca, il secolo d'oro attorno a cui ruota la candidatura degli affreschi cittadini alla candidatura Unesco. Il Battistero del Duomo, sontuoso mausoleo voluto da Fina Buzzaccarini per sè e per il marito Francesco il Vecchio, era un'inaccettabile autocelebrazione. I Veneziani risparmiarono però i magnifici affreschi, commissionati proprio da Fina, donna colta e raffinata che aveva eletto Giusto de' Menabuoi nuovo pittore di corte dopo la morte di Guariento. É così che oggi il visitatore può ancora lasciarsi avvolgere, in un'atmosfera di profonda sacralità e ipnotica bellezza artistica, in uno dei capolavori indiscussi dell'artista fiorentino, che a Padova trascorse gli ultimi vent'anni di vita. I suoi dipinti, che coprono interamente l'interno del Battistero, dai registri più bassi fino alla cupola mozzafiato raffigurante Il Paradiso, si potranno ora ammirare completamente restaurati, dopo un accurato lavoro sui ponteggi durato un anno e proseguito nonostante la pandemia.

Il Battistero, di proprietà della Diocesi di Padova e affidato al delegato del vescovo don Gianandrea Di Donna con l'architetto Claudio Seno, è sempre stato un gioiello gelosamente accudito, fin dai primi dell'Ottocento. La perenne minaccia per gli affreschi è l'eccessiva presenza di umidità nelle murature, che provoca imbianchimenti e opacizzazioni da efflorescenze saline, nonchè insidiosi sollevamenti della pellicola pittorica. Anche quest'ultimo intervento, iniziato nel gennaio del 2019 e finanziato dal Mibact con 810mila euro, è opera della Soprintendenza delle belle arti e del paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e delle province di Belluno, Padova e Treviso, guidata da Fabrizio Magani. «L'attuale restauro, che ha presentato anche grosse difficoltà ad esempio nel caso della Crocifissione, ha restituito a questo palinsesto trecentesco tutto il suo splendore, una meraviglia ogni volta che lo si osserva, un tratto tutto padovano nella storia della pittura del Trecento».

Giusto de' Menabuoi, arrivato da Milano, ci mise mano tra il 1375 e il 1378. Aveva già lavorato nel 1370 alla Cappella Cortellieri nella Chiesa degli Eremitani, anche questa su commissione femminile di Traversina che la volle in onore del figlio Tebaldo, giurista di corte. Il ruolo delle donne nella storia artistica del Trecento padovano, esempio piuttosto raro, contribuisce all'unicum della candidatura Urbs Picta. Giusto concepì per la glorificazione dei Da Carrara un ciclo iconografico di alto profilo dottrinale e teologico. Illustra la storia della Salvezza, dalla Creazione all'Apocalisse, e le Storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Il culmine è la cupola: al centro Cristo Pantocratore circondato da angeli alati in cerchi concentrici e la Madonna accompagnata da una duplice schiera di angeli e da una triplice schiera di santi (nell'ultima i 37 allora venerati a Padova), il simbolico tramite tra Cristo e l'umanità. La committenza si esplicita nella scena de I miracoli di Cristo. Qui si sono fatti raffigurare la stessa Fina e Francesco il Vecchio, tra loro Francesco Petrarca, canonico della Cattedrale e letterato di corte, al quale i Da Carrara avevano donato la casa di Arquà che divenne il suo buen retiro. Forse fu proprio il poeta ad ispirare uno dei riquadri degli affreschi che suscitano ancora oggi curiosità: una lonza dalle sette teste sovrastate da altrettante tiare papali, probabile riferimento alla cattività avignonese.

«Giusto de' Menabuoi fotografa qui la Padova del Trecento, inserita in un disegno divino - aggiunge il soprintendente Magani - Fa il ritratto dei padroni di casa, dipinge monumenti e paesaggi reali. Nei suoi affreschi c'è un metamessaggio sulla società contemporanea». Le tombe dei Da Carrara erano state concepite in questo contesto storico-religioso: Fina sepolta sul lato occidentale, Francesco il Vecchio probabilmente proprio al centro del Battistero. «Qualcosa di più di un sepolcro, piuttosto un mausoleo nello stile di Augusto, tutto si riconnette a una dimensione quasi imperiale e si aggancia con l'antico, una circolarità del tempo che unisce passato e presente, sfatando anche il luogo comune del buio Medioevo». Il Battistero è uno degli assi portanti della candidatura a Patrimonio dell'Umanità del ciclo di affreschi trecenteschi distribuiti in otto luoghi della città, anello di congiunzione fra il Giotto della Cappella degli Scrovegni e le opere venute dopo di Altichiero da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona, tutti artisti rappresentati nella candidatura seriale all'ambito riconoscimento.

Ma non va dimenticato, ricorda don Gianandrea Di Donna, che tutt'oggi il Battistero è luogo di celebrazioni religiose. Non solo scrigno dell'arte ma anche della fede. «É nato come monumento d'ispirazione laica e di glorificazione dei Da Carrara, ma è intriso della storia del Cristianesimo. Come Giusto non ha paura di inserire in questo capolavoro la realtà del suo tempo, neppure ha paura di rappresentare l'incarnazione di Gesù Cristo. In un capolavoro teologico mette insieme la storia di Dio e la storia degli uomini, e fa della bellezza una cifra della Redenzione». Il Battistero continua dunque a essere un luogo vivo. «Come tale - aggiunge don Di Donna - va costantemente tutelato con investimenti anche importanti, oltre a quelli del Ministero. La Diocesi è convinta che non mancheranno sostenitori privati per continuare in quest'opera di conservazione».

Con i suoi 60mila visitatori annui pre-pandemia (ridotti nel 2020 a 15mila), il Battistero del Duomo non compete numericamente con gli oltre 300mila che fanno di Giotto, in quasi costante overbooking, la star della candidatura Unesco. Proprio l'Urbs Picta sarà l'occasione per valorizzare lo straordinario monumento. Primo fra tutti con l'istituzione del biglietto unico per l'intero sito seriale. Ma la Diocesi di Padova si sta attrezzando e ha da poco inaugurato un sito battisteropadova.it dove è possibile prenotare la visita, una fantastica immersione fra arte, storia e cristianità. La riapertura è ancora da decidere, ma sarà probabilmente la prossima settimana.

