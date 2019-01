CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOI fiorentini Uffizi rivendicano un quadro saccheggiato dai nazisti nel 1944. Il collegamento è immediato: possono i veneziani chiedere la restituzione delle Nozze di Cana, di Paolo Veronese, portato via dai napoleonici nel 1797? La risposta non è univoca: dal punto di vista giuridico probabilmente no, da quello politico, invece, le strade sono aperte. Bisognerebbe volerlo, comunque. La chiave interpretativa viene fornita da E. Randol Schoenberg, l'avvocato californiano che ha costretto l'Austria a restituire l'Adele Bloch-Bauer,...