SANT'ELENA

VENEZIA La variante che si discuterà dopodomani in Consiglio comunale sul complesso abitativo di Sant'Elena non entusiasma l'opposizione. Ne fa un problema di metodo Giovanni Pelizzato, vicepresidente del Consiglio e rappresentante della lista civica per Casson: «In questo momento il Consiglio dovrebbe aver finito il suo iter, ma ci sono forzature continue, si va avanti a colpi di maggioranza e non hanno limite. E poi non c'è verso di interloquire, basti pensare che in cinque anni il Consiglio di presidenza non è mai stato convocato».

Dal Pd Nicola Pellicani auspica una non ghettizzazione dei residenti: «Di residenza si parla ormai da troppo tempo, se si riuscisse a fare sarebbe positivo. Il problema è di non ghettizzare l'area perché se poi si creano nuovi alberghi in terraferma e zona stazione, c'è qualcosa che non quadra: deve vivere dappertutto». Il consigliere comunale e deputato prosegue: «Credo che vadano recuperate case e abitazioni a uso residenziale in tutta la città. In questo senso continuerò a lavorare in parlamento perché in questa fase si deve anche ripartire con le attività turistiche, ma non tornare a come eravamo prima. Bisogna trovare vantaggi fiscali per chi affitta a residenti, con una cedolare secca che al massimo si attesti sul 5%».

Per il M5S, Elena La Rocca afferma la difficoltà ad affrontare l'argomento: «Lo smantellamento del cantiere Actv è stato un errore, andava utilizzato per valorizzare la vocazione alla costruzione navale di Venezia. Abbiamo perso un'opportunità di lavoro e sviluppo. Sulla presunta riqualificazione ad oggi la delibera non è in disponibilità dei consiglieri, già di per sé è allucinante che si tratti senza neanche aver fornito i documenti a chi dovrebbe approvarlo. Che sia un'operazione per i residenti ha il sapore di specchietto per le allodole».

T. B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA