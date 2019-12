CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il quadro politico italiano si riassume in questi due divertenti paradossi. Da un lato abbiamo le sardine che manifestano contro l'opposizione invece che contro il governo (un caso unico al mondo). Dall'altro abbiamo Di Maio, capo politico del M5S, che conduce una quotidiana opposizione al governo di cui fa parte ma alla cui nascita, diversamente da Grillo, non ha mai creduto veramente. Come evolverà il sardinismo, lo vedremo presto. Il movimento ha annunciato un congresso che potrebbe preludere alla costituzione di una forza politica...