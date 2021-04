Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOSe dovessi raccontare in quattro parole chi è Diego Della Valle direi due più due fa quattro: e lui rileverebbe che ho usato una parola di troppo. Pragmatico, quando si parla con lui bisogna fare attenzione a non restare destabilizzati perché in un batter d'occhio ti fa scendere dalle stelle e senza pietà ti porta giù, a livello terra dove più che parole contano i fatti. In questi giorni, nel mondo della moda e oltre, si è...