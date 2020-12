IL PUNTO

SAN DONA' Ormai è certo: il Veneto Orientale non è più un'isola felice. Sono i numeri a testimoniare come si sia aggravata la situazione dei contagi nel territorio seguito dall'Ulss 4. Uno su tutti: i 370 positivi di lunedì 14, un picco mai visto ad oggi. In totale i contagiati nel Veneto Orientale sono 1638, con il comune di San Donà a guidare la poco gratificante classifica con 359 positivi, seguito da Jesolo con 182, Portogruaro con 141 ed Eraclea con 121; tra i Comuni con minore densità demografica colpisce la situazione di Torre di Mosto con 61 contagiati, mentre Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore, ne hanno rispettivamente 3 e 7. Situazione sempre più preoccupante anche quella dei ricoveri. Al Covid-Hospital di Jesolo sono 132, suddivisi tra i 16 in terapia intensiva, 3 in semi intensiva e 68 in malattie infettive. Quindi 20 alla casa di cura Rizzola (che non può più ricevere pazienti, anche per carenza di personale, causa contagi, nel reparto dedicato) e 25 alla Stella Marina di Jesolo.

L'ULSS 4

«La settimana scorsa riferisce il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza quando abbiamo raggiunto il numero massimo di ricoveri a Jesolo, siamo stati ad un passo dall'aprire una sezione dedicata ai malati Covid a Portogruaro. In particolare abbiamo individuato 20 posti letto nell'area omogenea chirurgica, che in questi giorni è chiusa perché il personale si è trasferito proprio a Jesolo. Al momento sono lì, congelati, nella speranza di non doverli utilizzare». Ad oggi sono già state ricoverate 304 persone, contro le 184 complessive della prima fase. «Quello che va sottolineato ha riferito Maria Grazia Carraro, direttore sanitario è l'età media dei ricoverati, che si è abbassata rispetto alla prima fase; abbiamo avuto anche un bambino di 10 anni. Nel complesso è aumentato il numero di ricoveri delle persone comprese tra i 50 ed i 69 anni, così come si è ridotta l'età media delle persone decedute, passata da 81 a 79 anni. Questo a ulteriore testimonianza che dobbiamo fare molta attenzione».

Bramezza ha ricordato che mancano una ottantina tra medici ed infermieri, in quanto positivi, per cui si ricorrerà a breve anche ai neo laureati (una quarantina) infermieri di Portogruaro. Contemporaneamente sono state bloccate le ferie di tutto il personale. «Il dottor Lucio Brollo continua Bramezza riferendosi al primario di malattie infettive si sta rivelando una risorsa inesauribile. Complimenti, poi, a tutto il personale, sottoposto ad un grandissimo stress. Anche i numeri delle Rsa testimoniano come la situazione sia cambiata, in peggio, rispetto alla prima fase. Ad oggi ci sono 113 positivi tra gli anziani e 26 tra il personale; 9 le persone decedute. La situazione più critica alla Monumento ai Caduti di San Donà di Piave, con 60 positivi tra gli ospiti e 20 tra gli operatori; quindi nuovo focolaio alla Santa Margherita di Villanova di Fossalta di Portogruaro con 36 contagiati tra gli anziani e 5 tra il personale; migliorata la situazione alla Don Moschetta di Caorle.

IL TREND ATTUALE

«Stiamo mandando anche i medici della Usca nelle case di riposo spiega il direttore dei servizi sociali, Mauro Filippi con il supporto dei medici di medicina generale e clinici dell'ospedale; quindi una trentina di infermieri ha dato disponibilità a fare dei turni ad integrazione». Da Lorenzo Bulegato, neo promosso direttore del dipartimento di prevenzione, altri numeri dei contagi. «Nell'ultima settimana, dal 7 al 13 dicembre, abbiamo avuto 973 casi, con un trend in aumento nelle ultime tre settimane. Per quanto riguarda le scuole, dal 10 ottobre al 14 dicembre abbiamo effettuato 10.296 tamponi (8.288 sui ragazzi), in rappresentanza di 413 classi, trovando 130 positivi, dopo essere partiti da 363 casi indice. «I sindaci dovrebbero fare un po' di più - è l'appello di Bramezza - essere più presenti con le forze dell'ordine, la protezione civile utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. Sennò sarà un Natale terribile».

