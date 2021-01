IL PUNTO

NOALE Per adesso al padiglione Fassina dell'ospedale di Noale si lavora ancora a basso regime. A tre settimane dalla riapertura, sono 24 i posti letto attivati al quarto piano, sui 120 complessivamente disponibili nella struttura. Questi i dati forniti dall'Ulss 3 Serenissima: finora sono stati gestiti 28 pazienti: 19 gli attualmente ricoverati, 8 sono stati dismessi e c'è stato purtroppo un decesso. L'azienda sanitaria parla di pazienti a bassa intensità di cura: persone ancora positive al Covid, ma in via di ripresa dopo la fase acuta, ancora bisognose di assistenza. Un primo gruppo è stato trasferito dal vicino monoblocco (dove l'ospedale di comunità e l'unità riabilitativa territoriale stanno prendendo il posto della vecchia lungodegenza); gli altri sono arrivati da altri ospedali.

Per le degenze la direzione ha deciso di partire dal quarto piano perché è con i migliori standard, ad esempio con i bagni in camera. L'azienda sanitaria fa sapere che in questa prima fase l'area Covid del Fassina è gestita con personale proprio, facendo intendere che se gli inserimenti dovessero essere più numerosi diventerà necessario rivolgersi alle cooperative, come era stato affermato dallo stesso direttore generale Giuseppe Dal Ben due mesi fa in occasione dell'avvio del cantiere di ristrutturazione.

LA PROPOSTA

Oggi lo stesso Dal Ben preferisce non commentare la proposta lanciata dall'ex assessore provinciale e comunale Paolo Dalla Vecchia, che ha suggerito di utilizzare il Fassina, quando l'incubo della pandemia sarà finito, come centro di riabilitazione provinciale per i pazienti guariti dal Covid, ma rimasti segnati nella salute dalle conseguenza della malattia: c'è chi fatica a respirare e a deambulare, chi ha perso molto peso e l'autonomia delle funzioni elementari, come andare al bagno o alimentarsi da solo.

Il ragionamento di Dalla Vecchia è che non ha senso tornare a chiudere il padiglione, come lo è stato per dodici anni, dopo essere stato ristrutturato su richiesta della Regione investendo centinaia di migliaia di euro, valorizzando ancora di più la vocazione riabilitativa. Riabilitazione, peraltro, che potrebbe avvenire in collaborazione con altri reparti d'eccellenza presenti nel vicino e più moderno monoblocco, in primis quello cardiologico diretto dal dottor Franco Giada. La proposta è stata sostenuta pubblicamente dalla sindaca Patrizia Andreotti e poi votata in Consiglio comunale in forma bypartisan. (a.spe.)

