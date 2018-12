CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTO Il 2018 ha segnato per Mira un momento epocale: i 150 anni dell'unificazione del Comune nato dall'accorpamento di tre paesi vicini: Oriago, Gambarare e Mira ed i 30 anni del teatro Villa dei Leoni. «E' stato un anno più che positivo commenta il sindaco Marco Dori sia per le tante iniziative che per i cantieri che siamo riusciti ad avviare e per alcuni importanti risultati ottenuti. Ultimo in ordine di tempo il ritorno del Tiepolo in villa dei Leoni, con l'installazione delle tre copie digitali degli affreschi, rimossi alla fine...