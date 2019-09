CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PUNTO CRITICOTornano in campo gli italiani e il Martin Eden di Pietro Marcello, secondo film nostrano in gara per il Leone d'oro, è il lavoro più apprezzabile di una giornata non proprio entusiasmante, anche se il livello complessivo resta medio-alto.Pubblicato per la prima volta a inizio Novecento, Martin Eden, dal nome del protagonista, è uno dei romanzi più famosi di Jack London. Narra la vicenda di un marinaio di scarsa cultura, che salvando un giovane rampollo della borghesia di San Francisco, conosce Ruth e, oltre a innamorarsene,...