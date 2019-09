IL PUNTO CRITICO Eh, niente. Dopo la prima settimana di fanfare, trombe, clacson,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTO CRITICOEh, niente. Dopo la prima settimana di fanfare, trombe, clacson, il Concorso stagna in una medietà a volte rassicurante, a volte deludente. Se la discesa è stata frenata, la risalita ai livelli dei primi giorni non c'è stata. E a un giorno dalla fine della competizione, il risultato è altalenante.Non aiuta certo questo recupero l'ultimo film del francese Robert Guédiguian (Gloria mundi), che ci porta a Marsiglia per la nascita di Gloria e la scarcerazione dopo diversi anni del suo nonno, che ritrova la vecchia moglie...