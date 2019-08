CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTO CRITICOBasterebbe la panoramica iniziale, così geometricamente solenne, a far capire che film sarà J'accuse. La spogliazione militare del capitano Alfred Dreyfus, avvenuta per alto tradimento con relativo confinamento nell'Isola del Diavolo, non codifica tanto il regolamentare gesto di espulsione di una spia per aver informato i tedeschi, quanto l'atto deliberatamente artefatto di una condanna perseguita dall'Alto Comando dell'Esercito francese verso un ufficiale, che tra le tante colpe inventate, aveva anche quella di essere ebreo....