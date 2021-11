Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROTAGONISTAUna scommessa supereroica, «sembrava un azzardo, ma ce l'abbiamo fatta», in barba a tutto: alla fatica colossale, alla lotta quotidiana contro i non si può fare, alla necessità di «convincere gli altri che invece si poteva. E che bisognava tenere duro». Gabriele Mainetti sorride ancora, Freaks out è stato sì un lavoraccio, ma che gioia poter regalare al pubblico «la meraviglia del grande cinema, del più grande...