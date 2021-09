Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRONOSTICOCon due film indubbiamente papabili, calendarizzati all'ultima giornata e quindi ancora non visti (il fluviale filippino On the job: the missing 8 - che dura 3 ore e mezza - e Un autre monde di Stéphane Brizé, che conta anche il solito attorone che è Vincent Lindon), arriva puntuale il giochino dei pronostici, eternamente poi disattesi (magari non tutti) all'annuncio del palmarès finale. Che cosa ci potrà mai riservare...