IL PROGRAMMAUn timoniere gastronomico e compagno di viaggio come Carlo Cracco sui più disparati mezzi di trasporto, insieme agli chef per caso Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea animano il viaggio per un'Italia della tradizione culinaria e non solo, spesso poco conosciuta di Dinner club, il nuovo show Amazon Original, prodotto da Banijay Italia, disponibile con i...