IL PROGRAMMATorna un appuntamento importante per gli appassionati di trame storiche e di vicende legate al territorio. Gorizia si prepara a ritrovare il suo festival principale dedicato alle vicende umane. Da «Volevo nascondermi» di Giorgio Diritti, Orso d'argento per Elio Germano come miglior attore, a «Psyco» di Alfred Hitchcock introdotto dal filosofo Guido Vitiello, e da «A beautiful mind» di Ron Howard, introdotto dalla scrittrice...