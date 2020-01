IL PROGRAMMA

SANREMO

«Cu mu fici fari!», tuona in siciliano stretto il vocale di Fiorello sul telefonino di Amadeus. La conferenza stampa di presentazione del 70° Festival della Canzone Italiana al Teatrino del Casinò di Sanremo è finita, ma il conduttore-direttore artistico non riesce a tenersi in tasca il messaggio dell'amico che si domanda chi gliel'ha fatto fare di buttarsi nell'impresa e lo fa ascoltare a microfoni aperti. Pure Rosario avrebbe potuto, infatti, defilarsi, come ha fatto Jovanotti accampando improrogabili impegni ciclistici sulla carretera panamericana, ma una promessa è una promessa e per lui quella fatta ad Ama 35 anni fa, quando erano entrambi alla ricerca di una strada, rimane sacra. L'aveva ricordato lo stesso Amadeus poco prima, rispolverando il metodo Baudo di srotolare sul tavolo il foglio degli appunti e svelare uno dopo l'altro, giorno dopo giorno, i contenuti dello show. «Vorrei che ogni serata del Festival fosse diversa dalle altre, rispettando la liturgia della kermesse ma con sorprese», aveva premesso pensando a le ciqneue sere di Tiziano Ferro e, salvo cambiamenti dell'ultim'ora, pure di Fiorello, oltre che di colonne storiche della manifestazione come quel Johnny Dorelli atteso venerdì.

FESTA POP

«Sarà una grande festa pop, all'insegna del nazionalpopolare, grazie al supporto della Rai e al lavoro di squadra che ormai prosegue da mesi». Dal programma affiorano praticamente i nomi di tutte le bellissime che le indiscrezioni degli ultimi mesi gli avevano affiancato nella conduzione dello show, a cominciare da Diletta Leotta, i volti del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D'Aquino, la fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello, Antonella Clerici, sedute accanto a lui tra i bouquet di rose rosa (che nel linguaggio dei fiori significano amicizia) del Teatro del Casinò. Assente Teresa De Santis, direttore di Rai1 fino a ieri mattina. Ma la Rai indossa una maglia e ha la panchina lunga, come ha rassicurato il presidente di Rai Pubblicità, Antonio Marano, sottolineando quanto «la cosa sorprendente di questa azienda» sia «che nessuno riesce a fermarla». Marano ha sottolineato che il Festival è «la Champions League» della Rai «soprattutto per i risultati economici».

Gli appunti di Amadeus dicono che le prime due a salire sul palco saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal, coprotagoniste di una prima puntata, quella del 4 febbraio, che vedrà in scena pure Salmo e Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stewart, Claudio Santamaria, Emma, protagonisti del nuovo film di Muccino Gli anni più belli. Spiazzato dalle polemiche sulla partecipazione della Jebreal, il conduttore ribadisce che la giornalista italo-palestinese parlerà di violenza sulle donne. E che i maltrattamenti, i femminicidi, «non hanno appartenenza politica». Mercoledì 5 sarà la volta, invece, della D'Aquino e della Chimenti, di Monica Bellucci e, forse, di Sabrina Salerno, 51 anni, «che è stata un'icona sexy ma ancora qualcosa da dire». Giovedì 6 un'altra fidanzata in prestito dal modo dello sport come la compagna di CR7 Georgina Rodriguez, ma anche la popolare conduttrice albanese Alketa Vejsiu, lo scozzese di origini italiane Lewis Capaldi (Someone you loved), Mika, Roberto Benigni, mentre Ferro canterà con Massimo Ranieri. Venerdì 7 Clerici e Novello, ma anche Dua Lipa.

LE VOCI

Per la finalissima di sabato 8 sulle carte top secret di Amadeus ci sono i nomi di Mara Venier e del trio Leotta, Salerno, Novello, ma pure di Diego Abantantuono, Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi La mia banda suona il pop. Probabile la presenza di Ultimo così come quelle di Al Bano e Romina Power con un pezzo di Cristiano Malgioglio, il loro primo inedito da 25 anni a questa parte. Ancora in trattativa, e in cerca di collocazione, la presenza di Zucchero. Voci, ma solo voci, di contatti con il Cirque du Soleil. Il problema sarebbero le ridotte dimensioni del palco dell'Ariston. Intanto, senza che si conosca ancora una sola nota, bookmaker scatenati sul totovincitore. Sisal Matchpoint punta sul rapper Anastasio, pagandone la vittoria a 4,50, seguono Achille Lauro, Giordana Angi, Alberto Urso, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Elodie, Irene Grandi, Marco Masini e Levante. Dietro gli altri. Il Dopofestival su RaiPlay di Nicola Savino con Myss Keta, le 16 ore al giorno di diretta di Radio2, il racconto della manifestazione sui social e l'incremento delle opzioni di fruizione per non udenti e non vedenti, le altre iniziative di rilevo. Ascolti o scudetto della sua Inter? Amadeus si dice fiducioso. «Con Fiorello e Benigni, i goleador li ho, quindi qualcosa la portiamo a casa comunque; magari tutti e due», dice. «Come commissario tecnico, comunque, la mia fortuna è che fino al giorno della finalissima non posso essere esonerato».

Claudia Sarli

