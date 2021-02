IL PROGRAMMA

Non esiste Carnevale senza spettacoli e maschere. Forte di questa convinzione, pur con le sale chiuse al pubblico, il Teatro Stabile del Veneto propone un cartellone di eventi virtuali fruibili gratuitamente dal 12 al 16 febbraio sulla piattaforma digitale Backstage. Quattro i titoli, che richiamano il teatro goldoniano e quello di Shakespeare, raccontano le fiabe di Carlo Gozzi e riprendono l'antica arte della Lanterna Magica (info www.teatrostabileveneto.it). Si inizia il 12 febbraio (ore 16) con la messa in onda del secondo episodio della rassegna per bambini Storie di Carta, firmata da Barabao Teatro, nel quale si unisce l'arte della proiezione delle ombre con le nuove tecnologie video. Alla sera del 12 (ore 19) va in scena Baseggio Francesco, in arte Cesco, spettacolo prodotto dallo Stabile per celebrare i cinquant'anni dalla morte del grande attore veneziano che a Carlo Goldoni dedicò gran parte della sua carriera. Il progetto, ideato da Bepi Morassi e Anna Bogo, è realizzato con la collaborazione del Museo di Casa Goldoni e percorre la linea che va dall'esordio come violinista al Rossini di Venezia nel 1913 alla fama con gli sceneggiati Rai fino al tramonto. Il 13 febbraio (ore 19) torna un classico della commedia shakespeariana: La Bisbetica Domata adattato da Andrea Pennacchi per la regia di Silvia Paoli (coprodotto con Teatro Bresci), che ambienta la storia dei due amanti Petruccio e Caterina nell'Italia degli anni '90. Il palinsesto digitale si chiude martedì grasso (16 febbraio, ore 19) con la fiaba teatrale di Carlo Gozzi L'augellino belverde, spettacolo costruito da Piermario Vescovo e Antonella Zaggia e coprodotto con Teatro dell'orso in peata e l'Avogaria.

L'ASAC

Anche La Biennale celebra il 12. Carnevale Internazionale dei Ragazzi con laboratori e lezioni gratuite online dal 6 al 14 febbraio (info www.labiennale.org). Le attività avranno luogo su prenotazione obbligatoria e il programma online si articolerà in giornate per le scuole (dal lunedì al venerdì) e nel weekend dedicato a famiglie e adulti e prevede danza, musica, giochi e racconti ispirati alla storia della Biennale e alle sue sedi espositive (Giardini e Arsenale), attività artistiche sui bozzetti di costume e di scena dall'Archivio Storico, iniziative di divulgazione scientifica realizzate in collaborazione con il Cnr.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA