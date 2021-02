IL PROGRAMMA

Il Carnevale targato covid vive sul web. La pandemia che ha sconvolto il vivere quotidiano non ha lasciato scampo nemmeno alla celebre festa che richiama in laguna appassionati da tutto il mondo. E perciò, dopo la brusca interruzione dell'edizione 2020, quest'anno il Carnevale sarà decisamente diverso da come si è abituati a pensarlo e viverlo. Niente spettacoli in rio di Cannaregio, niente Volo dell'Angelo dal Campanile di San Marco, niente musica per i campi e niente super-feste nei palazzi della città. Tutto si limiterà, forzatamente, a una serie di appuntamenti online, in cui però immedesimarsi e immaginare le bellezze del mascherarsi e divertirsi alle feste. La scelta di puntare su tradizione e innovazione si respira sin dall'inizio della presentazione, dato che il Carnevale veneziano viene descritto dall'organizzazione sul proprio sito come Tradizionale, emozionale, digitale, riportando via web quelle atmosfere che fino a poco tempo fa si era abituati a respirare dal vivo.

Fino a martedì grasso, il 16 febbraio prossimo, saranno tanti gli appuntamenti a cui poter prender parte a distanza, anche se non sarà possibile immergersi nell'atmosfera di festa e goliardia che contraddistingue la storia recente del Carnevale veneziano. I pomeriggi saranno ricchi di improvvisazioni e intrattenimento tipico della festa, tutti via streaming dalla sede del Casinò con interviste e curiosità a sfondo storico e narrativo. Oltre al sito ufficiale (www.carnevale.venezia.it), a farla da padrone saranno anche i social e il supporto di Televenezia (canale 71 del digitale terrestre). Artisti, artigiani e costumisti racconteranno le loro attività attraverso l'approfondimento Storie di Carnevale. Brevi video aiuteranno il pubblico ad addentrarsi nello spirito del mascherarsi, ma anche dei luoghi della tradizione, con cenni a musei, teatri, atelier, laboratori, bacari, osterie, pasticcerie e ristoranti. Un modo per non dimenticare il desiderio di socializzazione e festa che l'organizzazione sta già pensando per il 2022.

Particolare attenzione, come sempre, sarà riservata ai più piccoli. Il Carnevale internazionale dei ragazzi targato Biennale continuerà nella sua prassi di fornire ai più piccoli spunti di divertimento e di emozione, anche se, pure in questo caso, avverrà online quotidianamente e su prenotazione. Sempre strizzando l'occhio ai ragazzi, laboratori, performance e racconti interattivi saranno il cuore di Kids Carnival (ore 16, tutti i giorni), che proporrà anche la Mascherina più bella. Per i più grandicelli ci sarà invece il Teen Carnival che, grazie agli influencer del momento, fornirà suggerimenti su come travestirsi al meglio. Proprio sulla scia dei concorsi, resta il consueto concorso della maschera e della mascherina più bella. Chi vorrà partecipare dovrà iscriversi (entro oggi) sul sito ufficiale e, inviando una foto corredata da una piccola descrizione, sarà votato dalla giuria formata dal gruppo artistico del Carnevale. I prescelti avranno quindi la possibilità di sfilare, sempre in diretta streaming, domenica 14 alle 17.15.

Per premiare la partecipazione, il vincitore sarà ospite d'onore per l'edizione 2022 della festa. Non mancherà anche la consueta, forte, presenza delle Marie. Le dodici donzelle che rappresentano Venezia. Dato che lo scorso anno è mancata la conclusione con la proclamazione della Maria del Gazzettino e della Maria dell'anno, l'organizzazione ha voluto fare in modo che il 2021 fosse l'ideale prosecuzione di un processo. Le dodici ragazze sono rimaste in carica anche per questa edizione, prima volta nella storia. Così, dall'11 al 14 febbraio sarà il Principe Maurice a presentare le ragazze a gruppi di tre, sempre in streaming dalle sale del Casinò. Mentre lunedì 15, in collegamento online con la giuria, sarà selezionata la prescelta e sarà annunciata la vincitrice del concorso a coupon del Gazzettino. Entrambe poi saranno presentate al pubblico il martedì grasso, 16 febbraio, quando il Carnevale lancerà il suo arrivederci al 2022.

