IL PROGRAMMA

Finalmente La Fenice riapre al suo pubblico. Con un concerto degli ottoni dell'Orchestra e degli artisti del Coro, preparati da Claudio Marino Moretti, domenica 5 luglio, alle 19, riprenderà ufficialmente l'attività artistica del massimo teatro veneziano. Ad apertura di serata sarà eseguita la celebre Fanfare for the Common Man di Aaron Copland, un brano per ottoni e percussioni particolarmente significativo. Fu scritto, infatti, durante la Seconda guerra mondiale, nel 1942, quale omaggio all'uomo comune, una sorta di milite ignoto davanti al quale dobbiamo tutti inchinarci. Per la Fenice, questa volta l'uomo comune è tutto il personale sanitario che, con totale abnegazione, durante l'emergenza epidemiologica ha lottato in prima linea per salvare il maggior numero di vite umane. In rappresentanza di tutta la categoria ospedaliera, una delegazione di medici, infermieri della nostra Regione sarà presente in sala.

CONTEMPORANEO E BAROCCO

Dopo la composizione introduttiva di Copland, seguirà un ricco programma: la Toccata dell'Orfeo di Claudio Monteverdi; i Canon Settimi toni e Duodecimi toni, la Sonata Pian e Forte, le Canzon 27 e 28, La spiritata e l'Angelus domini di Giovanni Gabrieli; il mottetto per coro a cappella Jesu meine Freude di Bach; infine, Domine ad adiuvandum dal Vespro della Beata Vergine sempre di Monteverdi. I pezzi saranno eseguiti in versione originale e negli arrangiamenti per ottoni e percussioni di Fabio Codeluppi. Saranno impegnati Piergiuseppe Doldi, Guido Guidarelli, Eleonora Zanella e Fabio Codeluppi alle trombe; Andrea Corsini e Vincenzo Musone ai corni; Giuseppe Mendola, Domenico Zicari, Federico Garato e Claudio Magnanini ai tromboni; Alberto Azzolini alla tuba; Dimitri Fiorin ai timpani e Paolo Bertoldo alle percussioni. Roberto Brandolisio, altro maestro del coro, siederà all'organo. Non tutto sarà come prima. La riapertura avverrà nel segno del cambiamento imposto dalle nuove regole di salute e sicurezza.

UNA NUOVA SALA

Le limitazioni, però, offriranno l'occasione per dare un volto nuovo alla Fenice, per creare diverse possibilità di fruizione degli spettacoli. Il concerto si svolgerà in una sala completamente rinnovata. Rimosse le poltrone della platea per lasciare spazio ai musicisti, troveremo un piano inclinato che coprirà la buca dell'orchestra rialzandola e collegandola al palcoscenico, sul quale sono stati ricavati posti a sedere distanziati. Sarà una specie di ossatura di legno, una nave in via di costruzione, con settanta persone sedute in prua: un'immagine che vuole ricordare un'arca che traghetterà il teatro verso un mondo nuovo. Al concerto del 5 luglio seguiranno appuntamenti sinfonici, cameristici e una nuova produzione operistica.

ALTRI APPUNTAMENTI

Giovedì 9 e sabato 11 luglio, Diego Fasolis sarà alla guida dell'Orchestra del Teatro La Fenice per dirigere due celeberrimi lavori di Haendel, Water Music e Royal Fireworks Music. Da venerdì 10 luglio, invece, ci saranno cinque recite dell'opera di Vivaldi Ottone in villa. Due grandi classici del repertorio per fiati saranno interpretati dall'Orchestra del Teatro La Fenice nel concerto in programma giovedì 16 luglio: la Serenata in mi bemolle maggiore op. 7 di Richard Strauss e la Serenata n. 10 in si bemolle maggiore Gran Partita di Mozart. Ai veneziani Vivaldi e Albinoni è dedicato il programma di venerdì 17 luglio: l'Orchestra del Teatro La Fenice, con Roberto Baraldi primo violino concertatore, eseguirà tre Concerti per archi e basso continuo del Prete Rosso e l'Adagio in sol minore di Albinoni. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, ci saranno due recital vocali che vedranno protagonisti tre interpreti tra i più acclamati del panorama contemporaneo: il basso Alex Esposito, il tenore Francesco Meli e il baritono Luca Salsi.

Mario Merigo

