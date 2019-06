Il programma dell'Asolo Film Festival Tra gli ospiti l'attrice Valeria Golino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Prenderà il via il prossimo 20 giugno, per concludersi quattro giorni dopo, la 37/a edizione di Asolo Film Festival, rassegna dedicata ai rapporti tra il cinema e le arti visive.Il titolo scelto per quest'anno è «Il cinematografo mi fa paura. Dall'inquietudine di Eleonora Duse (1916) alla post internet art (2019). Fascinazione dell'immagine in movimento», un percorso attraverso il quale, nell'intenzione degli organizzatori, si intende indagare «lo stordimento che lo spettatore contemporaneo vive nell'era della smaterializzazione dei...