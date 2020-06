IL PROGRAMMA

Accolta solo in parte la componente digitale con la ferma convinzione che qualsiasi forma di arte, sia essa teatro, cinema, musica o danza, debba mantenere il rapporto caldo e vivo di presenza dello spettatore. «Da subito è stato chiaro che non ci saremmo accontentati di mostre e festival on-line, ritenendo la presenza fisica un elemento fondamentale e insostituibile della piena fruizione dell'offerta della Biennale». Una premessa importante per il presidente Roberto Cicutto che nel suo esordio alla guida della Biennale ha dovuto affrontare una sfida durissima: offrire spettacoli dal vivo in periodo di pandemia. E ce l'ha fatta perché ieri ha presentato i programmi di Teatro, Musica e Danza che assieme alla Mostra del Cinema rappresentano quattro delle sei sezioni della Biennale di Venezia. «La collaborazione virtuosa fra questi tre festival - ha detto - rappresenta l'esempio calzante di un progetto più ampio che prevede di sviluppare il dialogo fra le arti». Quindi in un periodo concentrato da fine agosto a fine novembre si svolgeranno la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica seguita, come in un passaggio di testimone, dai festival di Teatro, Musica e Danza, mentre per Architettura e Arte l'appuntamento è rinviato al 2021 e 2022. Tutte le sezioni saranno comunque presenti nella mostra curata dai sei direttori Hashim Sarkis, Cecilia Alemani, Alberto Barbera, Antonio Latella, Ivan Fedele e Marie Chouinard che al Padiglione Centrale dei Giardini racconterà i momenti chiave della storia della Biennale lunga 125 anni (1895-2020). I tre settori presentati ieri «sono riusciti a mantenere i loro programmi - ha illustrato Cicutto - salvo qualche cambiamento per danza che contava su presenze internazionali provenienti da Paesi che non possono ancora garantire la totale mobilità». Oltre i festival, il presidente ha ricordato i risultati ottenuti nelle attività di Biennale College che ha «proiettato nel mondo nuovi artisti o scoperto aspetti inediti di talenti affermati, ma soprattutto ha consegnato nuovi punti di vista a dimostrazione che l'arte può cambiare il mondo». Per concludere ringraziando Marie Chouinard, Ivan Fedele e Antonio Latella, che con questa edizione concludono il loro quadriennio di direzione artistica.

È immaginato come un Padiglione Teatro Italia il 48. Festival Internazionale del Teatro firmato dal direttore Antonio Latella. Un'esposizione collettiva di artisti italiani in scena dal 14 al 25 settembre a Venezia con 28 titoli per 40 recite, tutte novità assolute attorno a un unico tema, la censura, come annuncia il titolo Nascondi(no). «Il quarto anno diventa per me la valorizzazione del teatro italiano - ha spiegato Latella - a tutti gli artisti è stato proposto di lavorare sul tema della censura, cercando di uscire dall'ovvietà di questa proposta e pensando che i teatranti italiani faticano a entrare in un mercato internazionale venendo di fatto censurati o nascosti». Ha poi illustrato le sue scelte per i premi: il Leone d'oro alla carriera è assegnato a Franco Visioli, musicista e sound designer che ha lavorato con Thierry Salmon, Peter Stein e Massimo Castri che in quest'edizione farà il suo debutto nella regia. Mentre il Leone d'argento è andato ad Alessio Maria Romano, regista e coreografo che ha lavorato ai movimenti scenici di spettacoli, tra gli altri, di Luca Ronconi e Carmelo Rifici, oltre a impegnarsi nella pedagogia del movimento per la formazione degli attori.

C'è invece tanta Venezia nel 64. Festival Internazionale di Musica Contemporanea in scena dal 25 settembre al 4 ottobre: 10 giorni che riservano 28 novità, di cui 15 in prima assoluta e 13 in prima nazionale. Intitolato Incontri, il festival, come spiega il direttore artistico Ivan Fedele, «ruota attorno a grandi personalità della musica del passato recente, al loro pensiero e alle loro pratiche musicali, in dialogo con autori della più stringente contemporaneità». I Leoni vedono il tributo alla carriera al novantenne Luis De Pablo compositore originalissimo, mentre il riconoscimento d'argento va a Raphaël Cendo, 45 anni, fondatore di un vero e proprio movimento estetico, il saturazionismo, che ha rivoluzionato il modo di concepire e scrivere musica attirando tanti giovani compositori. Un programma arricchito dagli anniversari di Bruno Maderna, a cent'anni dalla nascita, di Luigi Nono, a trent'anni dalla scomparsa, del quale verranno proposte tre opere di musica elettronica e di Franco Donatoni, compositore e pedagogo del quale si ricordano i vent'anni dalla sua morte.

Infine la danza tra le più effimere e sensuali forme d'arte. E il 14. Festival Internazionale di Danza Contemporanea con un titolo che è un'esortazione, And now!, è stato cucito da Marie Chouinard che dal 13 al 25 ottobre porterà in scena due settimane di spettacoli con 19 coreografi e 23 titoli, dei quali 7 in prima assoluta e 5 in prima nazionale, ma ci saranno anche incontri e film che si snoderanno lungo il percorso che parte dall'Arsenale per arrivare a Ca' Giustinian e al teatro Goldoni. Nel solco delle edizioni passate tra i coreografi invitati molti appartengono alle generazioni degli anni '80 e '90. Scelte confermate anche sui premi: il Leone d'oro alla carriera va alla coreografa ispano-elvetica La Ribot e il Leone d'argento alla coreografa Claudia Castellucci.

