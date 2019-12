IL PROGETTO

VENEZIA Il signor Romeo che affittava biciclette ai giardini Papadopoli, ea Cecilia de le calse che riparava quelle in nylon, Gino il postino di Dorsoduro o Bepi lo spazzacamino che veniva dalla campagna. Sono solo alcuni dei personaggi minori veneziani raccontati nel nuovo Calendario della Memoria 2020, presentato ieri al Centro Servizi San Giobbe (Ire) dove attualmente l'ospite più anziana ha 100 anni. Un progetto condotto dalle educatrici della Residenza (90 gli ospiti complessivi) e del Centro Diurno (16) Lorena Manca, Silvia Marzinotto e Mariangela Vianello, con la supervisione scientifica della psicologa, che ha coinvolto 30 anziani della struttura tra i 65 e i 96 anni. Loro gli autori di un calendario che stavolta sarà distribuito in tutta la città da gennaio a causa delle passate giornate di acqua alta che hanno rallentato la stampa delle 1200 copie previste. Perché proprio gli ospiti della struttura sono stati coinvolti in 6 mesi di lavoro di recupero dei loro ricordi. Selezionati e rielaborati per dar vita ad una narrazione il cui senso è quello di tramandare la cultura veneziana.

«La storia dei residenti il commento di Marzinotto è per noi come una pianta che in ogni stagione può rifiorire purché sia tutelata la sua radice». E accanto ai ritratti di alcuni veneziani della porta accanto, diventati popolari negli anni del 900, nel calendario è rappresentata anche l'architettura minore della città attraverso foto in bianco e nero e note descrittive. Come quella dell'altana, della fontana, del pozzo o del sottoportico. «Ci ricordate l'importanza di custodire Venezia ha detto l'assessore Simone Venturini e di tramandarla come avete fatto voi». «Siete i testimoni veri ha sottolineato il presidente dell'Ire, Luigi Polesel di una tradizione straordinaria».

