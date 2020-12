IL PROGETTO

VENEZIA «È stata una vergogna, si è solo perso tempo. Senza l'intervento di Boeri voluto dal commissario Spitz, oggi ci sarebbe già la barriera di protezione per la Basilica di San Marco». L'ingegnere Francesco Sorrentino, il dirigente del Provveditorato alle Opere pubbliche che è responsabile di procedimento del progetto di protezione dalle acque alte dell'intera Piazza San Marco, non nasconde il suo disappunto per come sono andate le cose, con la Basilica di nuovo sommersa, a fronte di un'«opera provvisionale» - quella, appunto, della barriera in lastre in vetro - che poteva essere già realizzata o comunque in dirittura d'arrivo.

IL TORMENTONE

Un tormentone che si trascina da inizio anno, con il progetto di barriera in vetro proposto dalla Procuratoria - a firma dell'ingegner Rinaldo e del proto Piana - già pronto e il successivo intervento del commissario Elisabetta Spitz, che dispose un abbellimento estetico affidato appunto all'architetto milanese Boeri. Dopo la bocciatura da parte del ministero dei Beni culturali di una prima unione tra i due progetti, ora una nuova versione è pronta. Ma il tema è diventato quello se valga ancora la pena procedere con questa barriera provvisoria, se il primo stralcio del progetto complessivo della Piazza potrà già mettere in salvo la Basilica nel prossimo autunno.

Una prima riunione tecnica si è tenuta la settimana scorsa, con i due rup del Provveditorato, Sorrentino per la Piazza e l'ingegner Giorgio Barbato per la Basilica; con Rilando e con i progettisti di Mate Kostruttiva. «Mancava la rappresentante del commissario perché non essendoci più il progetto Boeri, non era interessata! - s'indigna Sorrentino - Non è possibile che per un progetto provvisionale si sia perso tanto tempo. Oggi, senza l'intervento di Boeri voluto dal commissario, la barriera sarebbe pronta o comunque in fase di ultimazione. Parliamo di un'opera provvisionale, che andava fatta in fretta. Più il tempo passa, meno senso ha».

LA SCELTA

Finora il Provveditorato ha mantenuto in parallelo le due progettazioni. Il timore è che il primo stralcio della messa in sicurezza della Piazza non rispetti i tempi o comunque non basti a salvare la Basilica, di qui l'idea di realizzare, se pur in ritardo, anche la barriera. Ovviamente l'intervento ha un costo: attorno ai 3 milioni, a fronte degli oltre 30 per l'intera Piazza. Per prendere una decisione su questo punto, il provveditore Cinzia Zincone sta convocando una nuova riunione a giorni con il sindaco Luigi Brugnaro, il prefetto Vittorio Zappalorto e il liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, Massimo Miani. Un tavolo per una scelta difficile. Il progetto esecutivo della messa in sicurezza dell'intera Piazza è ormai in dirittura d'arrivo. L'obiettivo è di farlo approvare a gennaio, per iniziare i lavori a marzo. A quel punto il primo stralcio potrebbe essere ultimato per l'autunno prossimo.

R. Br.

