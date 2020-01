IL PROGETTO

VENEZIA C'era anche il procuratore di San Marco, Pierpaolo Campostrini, ieri in Provveditorato alle Opere pubbliche a Rialto per presentare al Comitato tecnico di magistratura il nuovo progetto di difesa della Basilica di San Marco che la Procuratoria ha affidato all'ingegner Daniele Rinaldo, per la parte tecnica, e al proto Mario Piana, per quella architettonica. Una difesa che avverrebbe attraverso dei parapetti impermeabili di vetro che, di fatto, andrebbero a sostituire le attuali transenne, con la possibilità di essere chiusi, in caso di maree tali da allagare la Basilica. Alla base un sistema per convogliare l'acqua nei gatoli. Campostrini ha perorato, con calore, la causa di questo sistema difesa: «efficace, reversibile, che non tocca la parte monumentale e ne consente la fruizione». Il procuratore, soprattutto, ha chiesto tempi rapidi. «La Basilica non può attendere» ha ammonito Campostrini.

Quello presentato dalla Procuratoria è un progetto definitivo, ma già molto dettagliato. Si tratterà di passare a quello esecutivo. Il Provveditorato dovrà soprattutto trovare i finanziamenti necessari alla sua realizzazione: 3 milioni e mezzo. Ieri il Comitato tecnico non si è sbilanciato, riservandosi di approfondire le modalità amministrative di finanziamento dell'opera. «Auspico che avvenga in tempi brevi. Vogliamo che il sistema di difesa entri in funzione per autunno» ha commentato Campostrini. Tra le richieste del Comitato, anche quella di armonizzare questo progetto con quello più ampio di impermeabilizzazione dell'intera Piazza. Anche in questo caso siamo in dirittura d'arrivo. Nei giorni scorsi i progettisti di Thetis e Kostruttiva hanno consegnato il progetto definitivo al Consorzio Venezia Nuova che ora lo dovrà portare al vaglio del Provveditorato.

R. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA