IL PROGETTO VENEZIA A Venezia si cammina in fila indiana - Istruzioni d'uso per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOVENEZIA A Venezia si cammina in fila indiana - Istruzioni d'uso per la città è il progetto ideato da Fabrizio Berger di Tostapane Studio che, realizzato insieme a diversi fotografi e coautori, prevede la presentazione di un manuale d'uso per la città, da cui il format prende nome, una mostra di foto e idee, ma anche dibattiti e momenti di intrattenimento. La presentazione del libro e l'inaugurazione della mostra alle 18.30 al Multimedial Laboratory Art Conservation di Adriano Cincotto, Fondamenta della Misericordia. «Nel manuale...