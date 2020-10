VENEZIA (tc) Parte dal Caffè Storico Lavena il terzo ciclo di stimolazione cognitiva per persone con declino cognitivo e loro famigliari, promosso dalla delegazione Gran Priorale di Venezia dell'Ordine di Malta. L'Ordine di Malta, infatti, oggi dalle 10.30 alle 11.30 sarà ospite del Caffè di Piazza San Marco, ed accompagnerà i partecipanti al progetto regionale Sollievo, che riprenderà le sedute a Palazzo Malta, dopo l'interruzione disposta dalle autorità sanitarie per fronteggiare il contagio. Anna Paola Rey, titolare Caffè Lavena, ha volentieri accolto la proposta di ospitare gli aderenti al progetto per una piccola colazione, offrendo la disponibilità del prestigioso spazio aperto nella città e la narrazione della gloriosa storia culturale del sito, per una esperienza di accessibilità, facente parte del programma di sostegno, quale esempio di particolare attenzione alle necessità dei pazienti, nel rispetto rigoroso delle norme di sicurezza vigenti in materia. Particolarmente necessaria la relazione che l'ospite, i suoi famigliari, gli assistenti e gli amici sono in grado di instaurare con gli interlocutori, tramite occasioni di condivisione e scambio esperienziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA