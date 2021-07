Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOPiù che souvenir sono quasi delle opere d'arte. Realizzati con le stampanti 3d, ricalcano per filo e per segno le Dolomiti. Oggetti messi al mondo ad alta definizione con prodotti ecologici per abbellire la casa, come ricordo di un viaggio sulle montagne tra le più affascinanti del mondo per continuare ad avere negli occhi il loro profilo. Ma il loro acquisto è anche un atto solidale visto che una parte del ricavato sarà...