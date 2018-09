CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTONon c'è un inizio, e non c'è finale. Yugen è un breve filmato pittorico, un video painting che potrebbe essere proiettato all'infinito.Un progetto artistico con al centro Salma Hayek nei panni di una sacerdotessa di luce e contemporaneità, prima in bianco e poi in rosso. Lei che evoca e rappresenta la femminilità, anche danzando in sinergia con la natura. Il tutto però basato sulla tecnologia informatica e gli algoritmi, i big data. Tutt'altro che semplice, un po' paradiso terrestre di Adamo ed Eva e un po' Matrix, tra scenari...