IL PROGETTO

Nell'edizione del 2017 si era aggiudicato il Green Carpet Fashion Award, cioè l'Oscar della moda sostenibile, con un abito in seta non violenta e nylon riciclato, ricamato con oggetti di recupero come conchiglie e compact-disc. Ieri l'ecodesigner romano Tiziano Guardini è tornato sulla passerella della Milano Fashion Week, ma questa volta con una mini-collezione completamente made in Veneto, di cui sono protagoniste nove ditte associate a Confartigianato, Cna e Confindustria. Grazie al contributo di Ebav, l'ente bilaterale delle piccole imprese, sono stati acquistati 95 metri di preziosi velluti, broccati e damaschi dell'antica Tessitura Luigi Bevilacqua di Venezia, con cui sono stati confezionati cappotti, giacche, pantaloni, gonne e camicie: pezzi così unici da essere numerati come le opere d'arte, ciascuno con un'etichetta che indica il nome della persona che l'ha realizzato.

LA CATENA DISTRIBUTIVA

Il progetto sostenuto dalle associazioni di categoria è un omaggio a un comparto che vede il Veneto sul podio nazionale, insieme a Toscana e Lombardia, per numero di aziende e addetti. La catena distributiva conta oltre 6.000 laboratori, che generano esportazioni per 10,6 miliardi di euro. «Obiettivo principale di questa esperienza-pilota spiegano gli organizzatori è valorizzare la supply chain veneta della moda, una delle poche che ha ancora presenti e attive tutte le fasi di lavorazione nei settori maglieria, capispalla, pelletteria, calzature e occhialeria). Alle aziende vengono affiancate le principali realtà di formazione, per coltivare, sviluppare e valorizzare i tanti giovani talenti e rilanciare le competenze nelle lavorazioni che oggi rischiano di sparire per mancanza di ricambio. Sono risorse indispensabili per competere sulla qualità e tramandare il grande patrimonio culturale, creativo, tecnico e industriale del made in Italy».

LA SOSTENIBILITÀ

Una tradizione capace di coniugarsi con la sostenibilità, declinata in chiave sociale con il recupero delle lavorazioni artigianali locali, ma anche in termini ambientali attraverso l'uso di materie prime e processi produttivi che non inquinano e privilegiano il risparmio energetico. Di qui la scelta di coinvolgere Guardini, stilista indipendente che disegna vestiti ottenuti da tessuti e materiali naturali e eco-sostenibili. Ma pure l'intuizione di puntare sulle trame a chilometro zero di Bevilacqua, celebrate anche da Dior, Valentino e Dolce&Gabbana.

LE CREAZIONI

Su questo binomio si è innestato l'apporto delle imprese venete, con le varie creazioni. I tre cappotti di Sinergy Fashion Group di Stefania Botton (Grantorto, Padova), specializzata nella prototipazione rapida di capispalla, con e senza imbottitura in piuma d'oca. Le due giacche da donna di Tiemme di Giuliano Secco (Morgano, Treviso), azienda che per affrontare la crisi ha deciso di diversificare la produzione, aggiungendo alla storica produzione di bottoni e occhielli anche le confezioni per i grandi marchi. I due pantaloni per donna di Pony Confezioni di Riccardo Antonio Barbato (Noventa Vicentina), che da quarant'anni sforna pantaloni per i brand internazionali, a cui fornisce un servizio completo di cad, taglio, cucito, stiro e magazzino. La gonna di Ladystile (Schio, Vicenza), produzione e ingrosso di maglieria con macchinari all'avanguardia, cucita in collaborazione con la sartoria vicentina Paola Tognetti. Le tre camicie da donna di Ml De Caro (Dosson di Casier, Treviso), articoli realizzati su misura e a mano, coniugando la suggestione sartoriale con la creatività e lo stile. I ricami di Gifa di Gianluca Fascina (Salzano, Venezia), ditta che da quattro decenni firma disegni per i marchi di tendenza. Al maglificio Miles della famiglia Bocchese (Vicenza) è stata commissionata la produzione della collezione sulla base dei prototipi realizzati dai laboratori artigiani. Infine Sartoria Gabriella Marin (Schio, Vicenza) e Atelier 23 di Fosca Parisi e Luna Pesce (Venezia) hanno realizzato due abiti lunghi da donna, molto complessi, visto che si è trattato di ritagliare i disegni dei tessuti e riposizionarli sui corpetti, nonché di alzare delle onde per le gonne, in entrambi i casi su una base di tulle.

Angela Pederiva

