IL PROGETTO

Metti una famiglia di nobilissime origini come i Marcello che ha segnato la storia di Venezia sin dall'antichità, e ora decisa a investire nella propria città perché «rinasca più elegante, moderna e più preziosa di prima» mettendo a disposizione il proprio Fondaco di 400 metri quadrati fronte canal Grande. Aggiungici il laboratorio permanente di design e innovazione sociale Talking Hands - Con le mani mi racconto ideato dall'art director trevigiano Fabrizio Urettini, che dal 2016 coinvolge i giovani migranti ospitati nei centri di accoglienza in attività manuali che spaziano dalla sartoria all'architettura, falegnameria e lavorazione del ferro. Mescola tutto con l'arrivo a Venezia del celebre fotografo argentino Seba Kurtis, che col suo lavoro, premiato in tutto il mondo, esplora l'impatto personale, sociale e culturale della migrazione irregolare. Un mix di glamour, moda, arte, idee e riflessioni sull'epoca che stiamo vivendo animerà il weekend veneziano al Fondaco Macello in calle del Tragheto, che da oggi a domenica, infatti, si trasformerà in atelier ospitando non soltanto la nuova collezione Mixité Fall Winter 2020 di Talking Hands, ma anche le musiche degli allievi del Conservatorio Benedetto Marcello, e le fotografie di Kurtis, chiamato lo scorso agosto dall'opificio trevigiano a documentare la fase creativa dei giovani sarti. Verrà proposto anche il video di lancio di Mixitè girato a Treviso, «ma nello stesso tempo - spiega Urettini - sarà una retrospettiva dedicata al suo lavoro, ai suoi 20 anni di ricerca fotografica ispirata a migrazioni e clandestinità in tante aree del mondo, dall'Arizona al Messico, Gibilterra, Spagna. Finiremo per riflettere anche sul tema di questo momento, sul distanziamento sociale che è metafora delle tematiche migratorie».

Una sfida nuova anche per il conte Michele Marcello che ha deciso di rilanciare il suo Fondaco, già spazio per mostre della Biennale, e trasformarlo in una sorta di «marchio associato al ruolo di ambasciatore di quanto di più esclusivo venga offerto in città». La speranza -osserva l'ormai londinese Marcello, che durante il lockdown è rimasto bloccato in laguna finendo così per riassaporare la sua città - è che Venezia possa «elevare la qualità del suo turismo» accogliendo «l'eccellenza musicale, artistica, teatrale, cinematografica, architettonica, culinaria, di design» diventando così «l'invidia del West-End Londinese, di Broadway o di Hollywood». Urettini si è subito trovato in sintonia con il conte, incontrato grazie alla collaborazione con il network Inside Venice ideato da Gioele Romanelli, hotelier veneziano fondatore di Casa Flora e proprietario di Hotel Flora e Novecento. È stato proprio Romanelli ad aver commissionato a Talking Hands la prima collezione sartoriale da proporre poi ai clienti dei suoi hotel.

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA