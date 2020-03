IL PROGETTO

Mentre si moltiplicano gli esempi di artisti e performer italiani, compagnie teatrali e solisti che sotto l'hashtag #iorestoacasa lanciano dirette Facebook o streaming di concerti, letture, interi spettacoli, il Veneto presenta il primo palinsesto teatrale virtuale. Arriva Una stagione sul sofà presentata ieri dal Teatro Stabile del Veneto nell'ambito della campagna del Mibact #iorestoacasa. Il progetto lanciato in accordo con Regione, Comuni di Padova, Treviso e Venezia, Provincia di Padova e con il contributo delle Camere di Commercio prevede una proposta articolata tra video integrali di spettacoli a fiabe e racconti per le Famiglie connesse, dai laboratori teatrali in diretta Facebook all'aperitivo letterario con le video-letture di grandi romanzi e i podcast dei sonetti di Shakespeare a cura degli allievi della scuola dello Stabile. E dunque a partire da oggi (18 marzo) i canali social YouTube, Facebook e Instagram dello Stabile saranno popolati di nuovi contenuti, live o on demand, fruibili per tutti gratuitamente da casa (info su www.teatrostabileveneto.it).

MANO TESA AL SINDACATO

«Non siamo in prima linea come chi opera nella sanità rimarca il presidente Giampiero Beltotto ma cerchiamo di imparare dal presente. La storia ci dice che dobbiamo adattarci e lanciamo questo invito a vedere e vivere teatro in casa, soli o con la famiglia». E mentre sottolinea l'importante presenza di Verona nel palinsesto (dopo le frizioni che portarono all'uscita dallo Stabile), Beltotto lancia un invito alla collaborazione al circuito Arteven e un messaggio al sindacato: «trasmettere in video uno spettacolo risulta oneroso grazie alle tutele previste dal contratto nazionale - spiega Ora però il mondo del teatro non lavora e noi proponiamo di sospendere temporaneamente quanto previsto, andando a trattare un cachet che permetta a noi di portare il teatro al pubblico e ai teatranti di avere un introito anche in questo momento». Se si troverà un accordo, gli spettacoli trasmessi integralmente in streaming potranno esser molti di più.

ADULTI E PICCINI

Con una rapidità sottolineata dal presidente della Commissione Cultura regionale Alberto Villanova, lo Stabile ha costruito una proposta, che il direttore Massimo Ongaro auspica di poter ampliare presto. Sabato a teatro è l'alternativa a Netflix, Sky e Amazon Prime: a partire dal 21 marzo alle 20 sul canale YouTube sarà in streaming uno spettacolo integrale. Inaugura il programma la Trilogia dei commedianti di Stivalaccio Teatro: Don Chisciotte, Romeo e Giulietta e Il malato immaginario (tutti registrati prima dell'emergenza Coronavirus). Dal 19 marzo, Famiglie connesse propone sui social tre volte a settimana (martedì, giovedì e domenica alle 16 e in replica alle 11 del giorno successivo) favole e brevi racconti proposti, per iniziare, da MatricolaZero, StivalaccioTeatro e i racconti animati di Susi Danesin. Sempre per i più piccoli, la rubrica Sogni d'oro. Fiabe e favole della tradizione recupera la buonanotte con i podcast narrati da voci teatrali e non.

Il palinsesto propone anche aperitivi letterari con L'amore ai tempi del colera di Gabriel Garcìa Màrquez in pillole di 10 minuti e i Sonetti di Shakespeare in podcast, con le voci degli allievi dello Stabile Sempre in podcast (dal 24 marzo) verranno trasmesse pillole di Intimità. Interviste da casa a casa a cura di Amor Vacui. Anche L'ora d'aria è un laboratorio teatrale in diretta Facebook curato da Mattia Berto. Ci sarà infine una video-rubrica Dentro il teatro, su tutti i canali social, con rivelazioni dal dietro le quinte curati da Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo con Teatro Boxer, che si dedicheranno a Iliade e Odissea, ma anche da Carlo & Giorgio.

Giambattista Marchetto

