«Il racconto dei luoghi, e del tempo: Valerio Massimo Manfredi nella città delle Aquile», è il titolo del docuvideo di Pordenonelegge che, lunedì 8 marzo, nella giornata del suo 78. compleanno - e in un anniversario certamente per lui delicato dopo il recente episodio di intossicazione che ha destato qualche preoccupazione per le sue condizioni di salute - renderà omaggio al grande storico e saggista, uno dei più noti e amati «storyteller» dell'età antica, vincitore lo scorso settembre della prima edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia istituito per iniziativa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Proprio a Valerio Massimo Manfredi e alla sua straordinaria capacità di tramandare le vicende storiche di Aquileia è dedicato questo docuvideo: l'occasione per ritrovare insieme la «città delle aquile», cui lo storico aveva dedicato, lo scorso settembre, il testo «Aquileia. Defensores urbis» (Italo Svevo editore, 2020), una piccola ed emozionante visione sospesa fra passato e presente, testimonianza della misteriosa propagazione della peste in età antica.

La video produzione è realizzata da Fondazione Pordenonelegge con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia che nel 2020 istituiva il Premio Letterario «Il racconto dei luoghi e del tempo» per valorizzare, con la narrazione di un importante scrittore, un luogo della regione e la sua storia. «Aquileia, la città delle aquile ha dichiarato Valerio Massimo Manfredi - ha un fascino intatto e straordinario per chiunque. Era la città preposta a difendere l'Italia sulla cinta delle Alpi e poi lungo il grande limes che portava dal mare del Nord all'Adriatico. La leggenda vuole che, durante l'assedio di Attila, in una notte buia la popolazione civile fosse riuscita a scappare, grazie a un varco aperto dai pochi legionari rimasti a difendere Aquileia. I fuggitivi, dopo qualche tempo, avrebbero fondato nuove città costiere, fra cui la Serenissima, Venezia. In questo modo Aquileia e la sua fama sono resuscitate in altre forme».

