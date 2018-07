CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOIl fenomeno è troppo esteso per poterlo affrontare singolarmente, comune per comune. Nasce da questa consapevolezza, quindi, con l'obiettivo di contrastare la marea degli abusivi che affolla quotidianamente le spiagge del litorale, la nuova Super polizia locale. Il progetto è abbastanza intuitivo: un nucleo dedicato esclusivamente alla lotta agli ambulanti, formato da agenti in prestito da tutti i comandi di polizia locale del litorale: San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Eraclea, Cavallino Treporti. «L'idea è portare...