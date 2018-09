CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTO«I trentenni non esistono più, come gli gnomi, il dodo e gli esquimesi. Adesso c'è l'adolescenza, la post-adolescenza e la fossa comune». Insomma i trentenni, per Michele Rech, alias Zerocalcare, sono una categoria superata, una sorta di posto fisso della nostalgia. Ed è questa filosofia del vivere che traspare dai suoi fumetti ora diventati un film, La profezia dell'armadillo di Emanuele Scaringi. Un bel rischio per un esordiente trasformare qualcosa che ha vita bidimensionale e il ritmo staccato delle vignette riquadrate, in...