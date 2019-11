CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTO«I film e le fiction sono una bella opportunità per il Veneto e per il Polesine che, in questo settore, può trovare la sua vocazione». Ad affermarlo è Cristiano Corazzari, assessore regionale alla cultura della Regione Veneto. L'attuale legislatura regionale ha stanziato 8 milioni di euro a favore del settore cinematografico ed ha istituito una Film Commission che avrà il compito di garantire la migliore capacità attrattiva del Veneto per garantire produzioni di qualità. »Il Veneto - dice Corazzari - sta creando le migliori...