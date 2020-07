IL PROGETTO

Dopo il periodo di lockdown la ristorazione cerca nuove strade per ripartire. Tra le iniziative più interessanti c'è quella messa in campo da Jre-Jeunes Restaurateurs Italia: da oggi, lunedì 13 luglio, fino al 30 novembre 2020, nei ristoranti degli chef aderenti, sarà possibile prenotare l'esperienza di un menu degustazione composto da 4 portate e con vini in abbinamento, al costo di 50 euro a persona, compresi i vini in abbinamento. Il progetto si chiama #TavolaJre e nasce dalla volontà di Jre di non fermarsi e di fare squadra con i suoi partner, mettendo al centro la cucina e le emozioni che scaturiscono dalla convivialità. Porte dei ristoranti aperte, dunque, per far vivere momenti gourmet da ricordare, un modo per invitare le persone a tornare a mangiare fuori senza paura e assaporare la piacevolezza dell'alta cucina Jre.

PREZZO DEMOCRATICO

«Questi mesi di chiusura ha spiegato Filippo Saporito, presidente Jre Italia - non solo hanno rappresentato per tutti noi ristoratori un momento di grande difficoltà e dubbi per il presente e futuro delle nostre attività, ma si sono dimostrati uno spartiacque che ha inevitabilmente cambiato o alterato il concetto di condivisione e socializzazione che trova una delle sue massime espressioni nell'esperienza a tavola e al ristorante. Con l'iniziativa #TavolaJre, e grazie al prezioso supporto dei nostri partner, la volontà è quella di segnare una ripartenza che non sia solo nostra, ma anche di chi avrà il desiderio di tornare ad apprezzare quanto ancora può essere piacevole un pasto fuori dalle mura domestiche, coccolati in completa sicurezza. E il prezzo democratico è un segnale importante che abbiamo voluto lanciare, quello di poter dare la possibilità a un pubblico più ampio di conoscere la nostra cucina». Cinque i ristoranti del Nordest coinvolti nell'operazione. A cominciare dallo stellato Dolada di Pieve d'Alpago (Bl), dove Riccardo De Prà preparerà un menù di quattro portate (più vini abbinati) appositamente studiato per loccasione; in Trentino si potrà sfruttare l'occasione di sedersi ai prestigiosi tavoli di Malga Panna a Moena, nel Veronese a quelli dell'Artigliere a Isola della Scala, mentre due sono gli indirizzi vicentini: il Trequarti di Grancona, nel comune di Val Liona, e la Locanda di Piero a Montecchio Precalcino.

