IL PROGETTO CONTESTATOVENEZIA Altro che 80 milioni l'anno. Per tenere in efficienza le paratoie mobili del Mose potrebbero volercene almeno il doppio, se non 200, di milioni l'anno. A parlare così è uno che di lavori sottomarini se ne intende. Fernando De Simone è infatti un ingegnere referente per l'Italia di importanti società olandesi e norvegesi specializzate in lavori subacquei e tunnel. Nonché uno dei proponenti di progetti alternativi al Mose, con una diga mobile simile a quella utilizzata a Rotterdam. Nel corso della trasmissione...