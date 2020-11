IL PROGETTO

Con la seconda ondata pandemica tornano stringenti le restrizioni agli spettacoli dal vivo e la musica non fa eccezione. E quindi rifà capolino lo streaming di concerti e opere con spettacoli ripensati. L'Orchestra di Padova e del Veneto fa di più unendo la divulgazione all'esecuzione musicale, con la quinta serie di Lezioni di suono interamente proposta all'interno del palinsesto di Rai5 per tre giovedì consecutivi dal 5 al 19 novembre alle 22. Il protagonista di questo ciclo che come per i precedenti è ideato dal direttore della OPV Marco Angius sarà Luciano Berio, sublime indagatore della tradizione musicale che lo aveva preceduto e dalla quale attinge non solo spunti e suggestioni ma anche materiale da rielaborare secondo il linguaggio contemporaneo. Il primo degli incontri, ospitato nel salone del Palazzo della Ragione di Padova, è condotto dal filosofo e musicologo Sandro Catucci che esplora Rendering ovvero l'operazione di restauro e restituzione operata da Berio su appunti e frammenti di una Decima Sinfonia che Franz Schubert non giunse mai a scrivere.

GLI APPUNTAMENTI

Nel secondo appuntamento, guidato dal musicologo e critico musicale, oltre che conduttore di Radio3, la protagonista sarà Opus 120 n. 1, ovvero la trasposizione orchestrale della Sonata in Fa minore per clarinetto e pianoforte di Johannes Brahms. Berio, che ebbe a definire l'impaginato brahmsiano un suo vecchio amore, compie qui un processo di trasformazione così come lo avrebbe concepito l'autore stesso dell'originale. Insieme a Barbieri il primo clarinetto della OPV Luca Lucchetta. A conclusione del ciclo il musicologo Sandro Cappelletto, con il tenore Luca Cervoni, affronterà le Otto romanze di Verdi, ma pure riferimenti ad autori suoi contemporanei primi tra i quali Wagner e Saint-Saëns. La proposta musicale ed educativa della OPV non si ferma alle Lezioni di suono: è di questi giorni il completamento della transizione alla nuova piattaforma digitale www.opvlive.it, con registrazioni dal vivo, interviste e incontri delle passate stagioni concertistiche.

Alessandro Cammarano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

