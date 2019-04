CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOAMSTERDAM La leggenda dice che Henry Ford abbia pensato per la prima volta la sua automobile come elettrica e solo successivamente si sia convinto che la cosa migliore era alimentarla con il cosiddetto carburante liquido. A dissuaderlo fu niente di meno che Thomas Edison sin dal primo incontro avvenuto nel 1896. Allora il giovane ingegnere lavorava in una delle società dell'inventore della lampadina, ma divennero subito amici e, quando anch'egli diventò un capitano d'industria, diede ad Edison 700mila dollari per sviluppare una...