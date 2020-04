Il professor Gianfranco Viesti da intellettuale meridionalista nel Gazzettino di martedì 21 aprile coglie l'emergenza Covid-19 per attaccare, per l'ennesima volta, il regionalismo che, a suo dire, deve essere oggetto di una revisione necessaria. Obiettivo nel breve termine riportare a Roma innanzitutto la gestione della sanità lasciando al decentramento competenze residuali. Tuttavia, nemmeno un anti-regionalista del suo calibro può negare l'evidenza di uno stato inadeguato e di una classe dirigente nazionale debole, che ha contributo a svuotare di autorevolezza le istituzioni nazionali. Giustamente Viesti dice che un ampio regionalismo ha bisogno di un centro forte e intelligente. La riprova viene, anche nell'emergenza Covid-19, dalla Germania, uno stato in cui i 16 Länder, godono di ampie autonomie e libertà a fronte di un potere centrale autorevole. Il federalismo tedesco è frutto di una antica tradizione istituzionale interrotta solo dal nazismo e nessuno in Germania si sognerebbe di chiamare un governatore regionale shogun come, con malcelato disprezzo, fa Viesti, citando Cassese, a proposito di quei Presidenti di Regione italiani che giocano sempre più in proprio ma che in realtà colmano quel vuoto lasciato da uno stato inefficiente che ha svuotato le istituzioni. In Italia il Parlamento è stato via via delegittimato: persino in queste settimane, quando le Camere dovevano svolgere il loro alto ruolo, il Parlamento è stato umiliato dal governo, dapprima ponendo la questione di fiducia, che ha impedito il dibattito sull'emergenza Covid-19, poi sostituendolo inopinatamente con una serie di Comitati di esperti chiamati a informare e dettare l'azione governativa, compiti che, in una democrazia parlamentare spettano appunto al Parlamento. Anziché accusare le Regioni, ci si dovrebbe chiedere perché il governo ha bisogno di badanti, perché lo Stato non fa bene ciò che gli spetta, ciò che è suo compito principale a iniziare dalla Difesa dei cittadini e dall'amministrazione della Giustizia. Chiediamoci perché l'esecutivo sfugge sistematicamente all'esame parlamentare esautorando le Camere sostituendole con esperti-badanti. La crisi dei partiti e l'affermazione di esemplificazioni insostenibili per cui tutti possono diventare politici improvvisandosi in ruoli che necessitano invece di elevate capacità, hanno fatto emergere con forza la classe dirigente locale in alcune Regioni, dal Veneto di Luca Zaia alla Campania di De Luca, politici che non solo mettono in gioco la loro faccia ma si sporcano le mani ben sapendo, com'ebbe a dire un illustre concittadino di Viesti, che la politica è sangue e merda. Viesti accusa quelli che con disprezzo chiama sovranismi regionali per non andare al cuore del problema che egli stesso ha saputo cogliere: l'insostenibile leggerezza di un sistema che ha svuotato il Parlamento e la democrazia e ha permesso una maggioranza indecisa a tutto, ma decisissima a salvar le poltrone su cui siede, in un governo che, nei momenti di massima tensione di una pandemia micidiale, non ha trovato di meglio che azzuffarsi sulle nomine nelle aziende partecipate e che oggi ha avviato una campagna diffamatoria sulla Lombardia per tener lontano le accuse sulle sue responsabilità proprio nelle ore in cui si scopre che l'esecutivo conosceva dai primi i gennaio la violenza dell'imminente epidemia ma si è astenuto dall'intervenire sino a marzo. Non è la frammentazione e l'eccessivo protagonismo delle Regioni il male italiano: la storia del nostro Paese è fatta di Regioni e di specificità che sono un patrimonio stupendo e un autentico motore di sviluppo e coesione in una nazione dove lo Stato non è nemmeno in grado di assolvere le funzioni che gli spettano. Le riforme prospettate da Viesti non sono il vaccino ai mali italiani. Sono l'esaltazione del centralismo burocratico.

*presidente Consiglio

Regionale Veneto

