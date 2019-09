CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOVENEZIA Minaccia continuata «per aver esploso in luogo abitato due colpi di pistola a salve al fine di minacciare il suo vicino di casa». Il motivo? Il cane del vicino, un labrador, abbaiava troppo. E lui, 86 anni, residente a Dorsoduro, non ne poteva più di ripeterglielo. Così il 26 settembre 2014 si era affacciato alla finestra del suo appartamento e aveva sparato in aria. Minacce, per la questura e per la procura di Venezia, che ha rinviato a giudizio l'anziano, ora alle battute iniziali del processo per cui si trova sul...