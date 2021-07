Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOVENEZIA È stato condannato a 5 anni e due mesi di reclusione per aver costretto l'ex compagna ad avere rapporti sessuali in due occasioni e per aver tentato di violentarne un'altra oltre ad averle cagionato lesioni.Ieri il giudice Gilberto Stigliano Messuti ha sostanzialmente accolto le richieste del pubblico ministero Giorgio Gava (5 anni e 4 mesi) nei confronti di un venticinquenne veneziano che si trova agli arresti domiciliari...