CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Il primo passo verso la vendita all'estero lo abbiamo compiuto grazie alla collaborazione con una multinazionale. È stata un'esperienza che ci ha fatto crescere. Poi abbiamo iniziato a proporci in prima persona anche fuori dai confini italiani. Questo è stato uno dei miei primi obiettivi. E ancora oggi una delle cose più importanti è ampliare la nostra rete all'estero per poter agire senza bisogno di intermediari, che se da una parte facilitano in qualche modo il compito, dall'altra ti impediscono di capire fino in fondo le richieste che...