Il primo lavoro di Jean-Philippe Imparato è stato a 25 anni in Peugeot nel 1989 e da allora non ne è più uscito diventandone direttore generale. Nonno di Gaeta, definisce erroneamente turistico il proprio italiano e racconta che qualcuno gli disse: con quel cognome qui non farai carriera. «Ed invece ricorda io sono rimasto e lui è andato fuori!»Qual è la mission di Peugeot in un gruppo dove c'è un altro marchio generalista come Opel?«Essere il miglior marchio generalista nel mondo. Per farlo puntiamo a vendere gli allestimenti...