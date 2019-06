CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il primo incontro risale al 1962. È l'anno in cui Franco Zeffirelli scrittura Giancarlo Giannini per portare in scena Romeo e Giulietta destinato a diventare uno degli spettacoli di maggiore successo internazionale del nostro teatro. L'attore, appena ventenne, esce dall'Accademia d'Arte Drammatica, è animato dal sacro furore del mestiere e ha già all'attivo un nobile pedigree: ha fatto In memoria di una signora amica con Peppino Patroni Griffi e Sogno di una notte di mezza estate con Beppe Menegatti.Guidato da Zeffirelli, interpreterà un...