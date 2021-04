Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRESTIGIOMILANO Un'ammiraglia per viaggiare in Business Class, su due ruote. È un po' questa l'essenza della nuova BMW R 1250 RT, tourer lussuosa e tecnologica, nonché prima BMW ad adottare il nuovo sistema di Cruise Control Adattivo basato su un radar. E non solo. Perché ha l'impianto stereo con le casse montate sullo scudo, la sella riscaldabile (oltre alle manopole), la frenata combinata e un sistema di infotainment connesso con un...