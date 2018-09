CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRESIDIOVENEZIA Il vandalismo riapre una vecchia ferita, quella della richiesta, mai esaudita, del presidio fisso nell'area marciana. L'Associazione Piazza San Marco lo chiede da anni e a fronte dell'accaduto, non si risparmia un Noi lo avevamo detto.LA RABBIA«Deve cadere un ponte o devono portarsi via la testa di un leoncino prima che cambino le cose? - si chiede arrabbiato il presidente dell'Associazione Claudio Vernier, che è anche il titolare dello storico Bar Gelateria Al Todaro, che si affaccia in Piazza e sul modo di San Marco - da...