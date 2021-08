Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRESIDENTEVENEZIA Lo stop alle navi da crociera è entrato in vigore. Il decreto legge voluto al Governo è diventato realtà ieri e il commento tocca al presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale Fulvio Lino Di Blasio. Il manager però non ci sta a guardare al passato, o a piangersi addosso: in testa ha già la sua scaletta e guarda deciso al futuro, con pragmatismo e lucidità. Le chiavi sono il fare...